Mariana Seoane sufre las secuelas del covid-19

Mariana Seoane confesó que, tras padecer Covid-19 en diciembre, sufre de una secuela llamada egofonía en el oído izquierdo.

Fue en el programa Hoy donde la actriz dijo que esta condición le impide cantar con normalidad.

"Cada vez que cantó escucho como si fuera un amplificador", dijo.

Esta secuela provoca que el afectado hable con un timbre nasal agudo, por lo que es complicado interpretar también, esta situación ha afectado su salud emocional también, pues ahora es muy insegura para cantar.

La beldad se contagió a finales del año pasado cuando grababa la telenovela "La Suerte de Loli".

Seoane dio detalles sobre su estado de salud a través de sus redes sociales, donde señaló que fue asintomática aunque durante algunos días no la pasó nada bien pues tuvo temperatura y dolor de cuerpo.

“Mala noche porque tuve mucho dolor como de cuerpo cortado, mucho la verdad. Ha sido la noche más difícil. Tuve temperatura y no pude descansar bien. Fue una noche complicada. Es increíble cómo en la mañana me siento perfecta, y tengo ánimo de hacer todo, entonces me pongo a meditar, a hacer cositas, a leer, arreglar mi casa, limpiar etc.”, dijo durante un video en su cuenta de Instagram.

Actualmente se encuentra trabajando en el reality show "Así se Baila", en donde es parte del jurado a lado de Adamari López y Cristian de la Fuente.