Elizabeth Olsen apoya a Scarlett Johansson en su demanda contra Disney

La actriz Elizabeth Olsen no ha dudado en posicionarse públicamente en favor de Scarlett Johansson en el marco de la batalla legal que esta última libra con la multinacional Disney, ligada a una supuesta infracción, por parte de la compañía, de los términos del contrato que firmó en su momento con la estrella de Hollywood para la producción de la película de Marvel Black Widow.

Hay que recordar que, de acuerdo con esos documentos legales, parte de los ingresos que recibiría la intérprete estaban directamente vinculados al rendimiento comercial de la cinta en las salas de cine, una recaudación en taquilla que se vio claramente perjudicada por la decisión de la firma de estrenar simultáneamente el filme en su plataforma de 'streaming' Disney+.

Según Scarlett, esa estrategia de distribución online no estaba contemplada en el acuerdo y ha sido muy lesiva para sus intereses.

En su última entrevista a Vanity Fair, Elizabeth Olsen, hermana de las famosas diseñadoras y estrellas infantiles Mary-Kate y Ashley Olsen, ha querido reflexionar sobre el grave peligro que corre la experiencia cinematográfica, sobre todo la de corte independiente, con la proliferación de plataformas a la carta y la enorme popularidad de la que gozan, especialmente en estos tiempos de pandemia, tales servicios de entretenimiento doméstico.

Elizabeth Olsen concedió una entrevista a la revista Variety.

"Estoy preocupada por muchas cosas. No estoy preocupada en nombre de Scarlett", dijo Olsen. "Pero me preocupa que las películas pequeñas tengan la oportunidad de verse en cines. Eso ya era algo pre-COVID. Me gusta ir al cine y no necesariamente quiero ver una candidata al Oscar o un 'blockbuster", agregó.

Sus declaraciones, que no dejan lugar a dudas sobre el apoyo que la intérprete brinda a Scarlett, resultan muy significativas habida cuenta de que Elizabeth es también una de las grandes estrellas de la factoría Marvel: interpreta al personaje de 'Bruja Escarlata' en la popular serie 'WandaVision', disponible en exclusiva en Disney+.

"En lo que se refiere a los actores y sus ganancias, bueno, creo que es muy sencillo: o está en el contrato o no está en el contrato. Creo que Scarlett es una mujer muy fuerte, y cuando me enteré de lo ocurrido, lo primero que dije fue: 'Bien por ti, Scarlett'", expresó.