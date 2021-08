Dita Von Teese acepta un trabajo en Francia solo para comer mucho pan y queso

Estados Unidos.

El concurso de baile en el que una serie de celebridades compiten entre ellas se ha convertido en uno de los formatos más exitosos a nivel internacional y la nueva temporada de la versión francesa, 'Danse avec les stars', regresará a la televisión gala el próximo 17 de septiembre en la cadena TF1 con un fichaje internacional: Dita Von Teese.

Que la bailarina de 48 años haya accedido a formar parte del programa supone toda una sorpresa, porque anteriormente había rechazado la misma oferta en varias ocasiones en su país natal.

"Cuando me lo propusieron en Estados Unidos, dije que no porque todo el mundo que lo hacía acababa lesionado. Me daba miedo que no pudiera seguir adelante con mis propios espectáculos", ha explicado la estrella de burlesque en declaraciones en exclusiva a la revista Gala.

El otro gran atractivo de este proyecto para la ex de Marilyn Manson, al margen de la posibilidad de darse a conocer ante un público totalmente nuevo, ha sido la perspectiva de poder disfrutar a fondo de la cocina francesa.

"Me encantan Francia y los franceses, y sobre todo el queso y el pan. Como voy a tener que entrenar mucho, también podré comer de manera acorde", ha celebrado.

Su desempeño en el concurso no le preocupa demasiado porque, además de contar con experiencia sobre el escenario, ella será una de las pocas participantes que no entenderá realmente lo que le diga el jurado tras cada actuación porque no habla el idioma.