Kanye West no tiene tiempo para un romance con Irina Shayk

Irina Shayk y Kanye West terminaron su presunta relación. De acuerdo con el portal People, fuentes señalan que el romance nunca fue algo serio, además de que el músico no tenía tiempo.

"Kanye ha estado ocupado trabajando y pasando tiempo con sus hijos. Este es su enfoque. No tiene tiempo para tener citas en este momento. Sin embargo, encuentra a Irina increíble".

La modelo y el rapero se conocieron desde 2010, cuando Irina apareció en el video de West para su sencillo "Power" y desde ese momento fueron fotografiados juntos varias ocasiones.

Además, se cree que Irina no estaba contenta con la cercanía continua de Kanye con su ex Kim.

Kanye e Irina fueron captados en Francia hace unos meses.

Según Daily Mail, este jueves se les vio juntos a Kim Kardashian y Kanye West en un restaurante de Malibú.

En medio de su inminente divorcio la pareja fue vista llegar en el mismo auto al lugar.

Asimismo, este sábado la estrella de Keeping Up With The Kardashians llamó la atención de sus fanáticos al compartir que estaba escuchando el próximo álbum del rapero, titulado Donda, mientras conducía.

Cabe recordar que el mes pasado, Kim asistió a las dos fiestas para escuchar el nuevo álbum de estudio de Kanye y se le vio llorar al músico con el tema "Love Unconditionally", el cual se dice está dedicado a la fundadora de SKIMS.