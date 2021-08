Kylie Jenner estaría embarazada de su segundo bebé

Ciudad de México.

Los rumores parecen ser ciertos, Kylie Jenner está esperando a su segundo hijo junto al rapero Travis Scott, así lo informa Page Six, el medio estadounidense asegura tener fuentes que lo confirman.



Los rumores de que podría estar embarazada se desataron el pasado 10 de agosto, en el cumpleaños de la empresaria, pues sus seguidores de redes sociales notaron que sus historias Instagram parecían no ser de ese día, y que sus hermanas no compartieron fotos festejando con ella, como usualmente lo hacen.



Quien parece haber confirmado la noticia es su padre, Caitlyn Jenner quién este jueves, durante un evento accidentalmente dijo que estaba esperando a su decimonoveno nieto, quién ya "estaba en el horno", aunque no dijo de quien se trataba.



Esta no sería la primera vez que Kylie esconde su embarazo, pues logró mantener en secreto la llegada de la pequeña Stormi, quien ahora tiene tres años.



A Kylie no le ha faltado oportunidad para decir que le gustaría tener más hijos y de la presión que siente por darle un hermanito a Stormi.



Kylie y Travis comenzaron a salir en 2017, tuvieron a su primera hija, pero se separaron formalmente en 2019; sin embargo, hace unos meses volvieron a retomar su relación, aunque muchos aseguraron que se trata de una relación abierta.