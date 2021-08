Adamari López y Toni Costa reaparecen juntos en casa

Estados Unidos.

Adamari López y Toni Costa se dejan ver nuevamente junto desde la casa que ambos compartieron antes de anunciar en mayo su separación.

La puertorriqueña dejó ver a sus seguidores que en su casa aún prospera un tierno ambiente familiar.

En sus redes sociales colgó un video en el que se puede a Toni Costa departir junto a ella y su hija Alaïa.

Después de que la conductora anunciara entre lágrimas durante una de las transmisiones del matutino de Telemundo la separación temporal entre ella y Toni Costa, han sido contadas ocasiones se han dejado ver convivir juntos.

Además lea: Adamari López se suma a nuevo reality de Telemundo

Recientemente, Toni ha tomó una nueva decisión que lo acercará aún más a su hija. “Hoy decidí comenzar un nuevo reto en mi vida, Tae kwon Do! Me siento feliz y motivado porque con 10 años hice un par de años de Karate y en la vida pensé que volvería a hacer artes marciales, así que motivado por estar 100% comprometido con mi hija me uní a su clase, y ahi nos verán dia a dia juntos creciendo en esta disciplina que estoy seguro que nos aportará cosas muy buenas y valiosas” escribió en su cuenta de Instagram.

López y Costa mantuvieron una relación como pareja durante 10 años, la cual según muchos de sus fans deben de trata de recuperar.