Demandan a Bob Dylan por supuestamente abusar de una menor

El legendario cantautor Bob Dylan fue demandado esta semana por supuestamente haber engañado a una niña de 12 años con drogas y alcohol antes de abusar sexualmente de ella en su apartamento del Hotel Chelsea, en 1965, según publicaron medios como Page Six y TMZ.

En los documentos de la Corte Suprema de Manhattan se explica que el intérprete de "Blowin 'in the Wind" aparentemente usó su estatus de estrella para manipular, ganarse la confianza y controlar a la víctima (identificada sólo como JC) "como parte de su plan para abusar y abusar sexualmente" de ella.



"Bob Dylan, durante un período de seis semanas entre abril y mayo de 1965, se hizo amigo y estableció una conexión emocional con la demandante", especifica la demanda, que se presentó el viernes 13 de agosto por la noche en nombre de víctima, actualmente una mujer de 68 años de Greenwich, Connecticut.



La demanda alega que Dylan, cuyo nombre de pila es Robert Allen Zimmerman, estableció la "conexión" para "reducir las inhibiciones (de JC) con el objeto de abusar sexualmente de ella".



Esto lo hizo, aparentemente y "con la provisión de drogas, alcohol y amenazas", con extrema violencia física, dejándola "emocionalmente marcada y psicológicamente dañada hasta el día de hoy ".



El supuesto abuso por parte del cantante y compositor de "Like a Rolling Stone", que ahora tiene 81 años, ocurrió varias veces, y algunos de los incidentes tuvieron lugar en el famoso Hotel Chelsea.



JC dice que los efectos emocionales del abuso han sido duraderos y que ha tenido que buscar tratamiento médico para poder superarlos, según el documento judicial.



Las consecuencias que sufrió, incluidas la depresión, la humillación y la ansiedad, "son de naturaleza permanente y duradera, y han incapacitado a la demandante para asistir a sus actividades habituales".



"Esta afirmación de 56 años es falsa y será defendida enérgicamente", puntualizó el portavoz de Dylan a New York Post este lunes.



Por su parte, el abogado de JC, Daniel Isaacs, dijo: "La denuncia habla por sí sola".



Dylan ganó recientemente una demanda no relacionada en la Corte Suprema de Manhattan presentada por la esposa de su antiguo colaborador, que buscaba una parte de la venta de su colección de canciones.