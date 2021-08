Hijo de Tom Hanks se niega a vacunarse contra el covid-19

Ciudad de México.

El hijo de Tom Hanks y Rita Wilson, Chet Hanks, se niega a ser vacunado contra la Covid-19 y compartió en sus historias de Instagram las razones por las que no aceptará, a pesar de que sus padres ya enfrentaron la enfermedad.

"Al igual que tienes derecho a estar enojado conmigo porque dije que no voy a recibir la vacuna ... tengo derecho a no recibirla.



"Seamos realistas. El 99 por ciento de ustedes, no usarían un champú que no esté aprobado por la FDA, pero están dispuestos a recibir una inyección experimental del gobierno", dijo a sus seguidores.



El rapero afirmó que su sistema inmunológico es muy bueno y no lo manipulará.



"Hay más evidencia de que los ovnis son reales a que la vacuna es saludable para ti, solo digo. Los extraterrestres están ahí afuera, listos para que todos ustedes vengan, ¡salgamos de aquí!, ¿o debería mostrarte mi cartilla de vacunación? ", continuó.



A principios de esta semana, el intérprete de 'White Boy Summer' comenzó la polémica cuando pidió a las personas que "superaran el Covid y se quedaran dentro de sus casas si estaban tan preocupados por ello".