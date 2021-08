Demi Lovato confiesa su obsesión por la exnovia de Maluma

Madrid.

La modelo Natalia Barulich comparte a menudo fotografías en Instagram en las que presume de su impresionante físico y una de ellas, en la que posa de espaldas a la cámara en el museo del Louvre con una falda muy corta, ha conseguido llamar poderosamente la atención de Demi Lovato.

La estrella del pop, que este mismo año hizo pública su identidad no binaria y prefiere no definir su sexualidad, ha dejado el siguiente comentario en esa publicación.

"Oh Dios mío". Por si no había conseguido llamar su atención de esta forma, Demi ha subido la misma imagen a sus Stories etiquetando a la ex de Maluma para asegurarle: "@natalia estoy obsesionada contigo".

Parece que toda esta atención no le ha molestado lo más mínimo a la DJ e influencer, que le ha querido confesar que la admiración es mutua en esa plataforma respondiéndole: "Te adoro".