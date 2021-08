Brian May, guitarrista de Queen: “Ser antivacunas es una locura”

Ciudad de México.

Para Brian May, el guitarrista de Queen, no tiene sentido que una persona rechace ser inoculada contra la Covid-19.

"Hay mucha evidencia que demuestra que la vacunación ayuda. En general ha sido muy segura. Los medicamentos siempre pueden tener algún efecto secundario. Pero decir que las vacunas son parte de una conspiración para matarte: lo siento, eso me parece una locura", dijo el británico en una entrevista con el diario The Independent.

El músico de 74 años también aludió a los comentarios recientes de Eric Clapton, quien se niega a ofrecer conciertos en lugares que pidan al público mostrar un certificado de vacunación.

"Amo a Eric Clapton", expresó Brian May. "Es mi héroe, pero tenemos puntos de vistas muy distintos. A él le parece que está bien matar animales por diversión, así que tenemos nuestros desacuerdos, pero nunca dejaría de respetarlo", agregó.

En la entrevista, el guitarrista de Queen también criticó el liderazgo de Boris Johnson en el Reino Unido durante la actual pandemia.

"Cientos, si no miles de nuestros familiares murieron porque estuvo mal aconsejado y por las malas decisiones que Boris tomó con (Matt) Hancock, (ex Secretario de Estado de Salud y Asistencia Social) y con otras personas. Si hubiera decidido cerrar las fronteras un año antes, no habríamos estado en esta situación".

"Me parece terrible y completamente inaceptable que esté dispuesto a acabar con vidas a cambio de tener crecimiento económico. Es como si Winston Churchill hubiera salido a su jardín, hubiera visto los aviones y los cuerpos y que dijera: '¡Están cayendo las bombas! ¿Debemos escondernos? No, mejor pensemos en las consecuencias económicas de escondernos'".