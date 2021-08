Nicki Minaj le hace un desplante a Jessie J: 'Yo no pedí colaborar contigo'

Madrid, España.

La buena opinión que Jessie J tenía hasta ahora de Nicky Minaj, con quien compartió protagonismo en el tema 'Bang Bang' de 2014, podría haber cambiado por completo después de leer su último tuit.

En una entrevista reciente, la cantante británica aseguró que se sintió como si le hubiera tocado la lotería cuando le anunciaron que la rapera estaba interesada en participar en dicha canción, que ella estaba grabando por aquel entonces con Ariana Grande.

Según su versión de los hechos, ni siquiera hizo falta que le preguntaran si quería colaborar con ellas, ya que fue Nicki quien decidió apuntarse al proyecto después de que alguien le hiciera escuchar el sencillo aún sin terminar.

"Nunca lo olvidaré. Estaba en la habitación de mi apartamento de Londres, y me enviaron la versión en que aparecía Nicki. Me quedé sentada en la cama con el teléfono en la mano y mirando al suelo. Me dije: '¿Esto está sucediendo de verdad?'", explicó Jessie a la revista Glamour para aclarar que ese había sido uno de los grandes honores de su carrera.

"Jessie, cariño, no escuché la canción y pedí que me incluyeran. La discográfica me pidió que apareciera en ella y me pagó por hacerlo", dijo Nicki Minaj en Twitter.

Por alguna razón desconocida, Nicki ha sentido la necesidad de acabar con su ilusión explicándole que las cosas no sucedieron exactamente así de la forma más pública posible.

"¿Cómo iba a haber escuchado el tema de otra forma? ¿Qué se supone que soy? ¿Una rastreadora que se pasa el día buscando nuevas canciones?".