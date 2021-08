Larry Hernández revela cómo avanza su estado de salud tras contagiarse de covid-19

Ciudad de México.

Larry Hernández contó que su estado de salud ha mejorado, tras haberse contagiado de la Covid-19, fue a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que explicó su avance.

"A pesar de haber tenido un par de días muy difíciles, el día de hoy puedo decirles que mi estado de salud ha mejorado favorablemente, a tal grado de ya no necesitar la máquina de oxígeno, pues mi oxigenación subió de 83 a 94", explicó.

El intérprete de "El Baleado" aseguró que en cuanto se sienta bien hablará con los medios de comunicación y sus fans.

"En estos momentos me es imposible salir a dar alguna declaración, pues además de tener un virus sumamente contagioso, por recomendaciones de mi doctor debo guardar absoluto reposo", escribió.

Además aprovecho para reiterar su agradecimiento por el interés, preocupación y oraciones de las personas que lo han apoyado en estos momentos.

En días pasados el cantante de regional mexicano preocupó a sus fans al postear historias en su cuenta de Instagram en las que reveló que la Covid-19 "le pegó fuerte".

"No estoy bien, familia. Sólo les pido que oren por mi salud. No quiero que me vean en esta situación, por eso me lo quise reservar, pero (...) ha sido muy duro, mis pulmones están mal", dijo en un clip donde aparece acostado y conectado a un concentrador de oxígeno.

El músico reveló que el primero en contagiarse fue su hijo Sebastián, al que le siguió su esposa Kenia y posteriormente sus hijas Daleyza y Olivia, además de la mujer que trabaja en su hogar.