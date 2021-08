¡Qué romántico! Christian Nodal sorprende a Belinda en su primer aniversario

Guadalajara, Jalisco.

Una cena a la luz de las velas, bebidas, pétalos de rosas rojas decorando y ambientando el momento, además de una pantalla gigante con videos de ambos, fueron parte de la sorpresa que le preparó Christian Nodal a Belinda para celebrar su primer aniversario.

El artista sonorense preparó el lugar del festejo de manera romántica y en respuesta, la ojiverde agradeció los detalles.



"Un año, un añito con este guapo", pronunció "Beli" mientras tocaba el rostro de su prometido.

Esta y otras imágenes de la velada de este miércoles fueron compartidas por ambos artistas en sus respectivas redes sociales.



Otro detalle por parte de Nodal fue la canción que escribió especialmente para la ocasión; en historias de su Instagram se alcanza a escuchar parte de la melodía.



"Te despiertas a mi lado todos los días y wow, no puedo creer que seas mía. No me basta con un año contigo quiero cien, hasta hacernos viejitos y se arrugue nuestra piel, serte fiel hasta difunto", dice la letra del tema musical.



Christian Nodal y Belinda están a un paso de ser marido y mujer, pues se comprometieron en matrimonio en mayo.



Al parecer, el sonorense, de 22 años, desembolsó 25 mil euros (610 mil pesos) para que un exclusivo restaurante en Barcelona, España, cerrara sus puertas al público y así él pudiera arrodillarse para darle la joya a su novia.



Los artistas anunciaron oficialmente su relación en agosto de 2020 pasado, tras haber fungido como coaches en La Voz, de TV Azteca.