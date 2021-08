Scarlett Johansson está en "shock" por la respuesta de Disney a su demanda

Ciudad de México.

Para la actriz Scarlett Johansson la respuesta de Disney a su demanda por el estreno del filme Black Widow fue una afrenta personal que la dejó "en shock".

Johansson inició hace unos días una querella contra la productora por la decisión de estrenar el largometraje de Marvel de manera híbrida, en salas y streaming, cuando a ella se le había prometido que sólo llegaría a salas.



The Wrap informó que uno de los agentes de la estrella de Perdidos en Tokio e Historia de un Matrimonio calificó la réplica de la compañía al movimiento de su clienta como un ataque directo hacia ella.

"La demanda es especialmente triste y angustiante en su cruel indiferencia a los efectos horribles, prolongados y globales de la pandemia del coronavirus", replicó entonces el estudio, mediante un comunicado en el que señaló que la reclamación por incumplimiento de contrato carecía de fundamento.



"Disney ha cumplido totalmente el contrato de Johansson. Es más, el estreno de Black Widow en Disney+, a través de Premier Access, ha ampliado significativamente su capacidad de generar una compensación adicional por encima de los 20 millones de dólares que (Scarlett) ya recibió hasta la fecha".



Bryan Lourd, abogado de la famosa y copresidente de la Creative Artist Agency, indicó que ella se sintió sorprendida y ofendida tanto por el tono de la contestación de Disney como por las palabras elegidas para ello, en las que se le tachó de insensible y cruel.



"(Disney) Ha acusado sin pudor y falsamente a la señora Johansson de ser insensible a la pandemia mundial de la Covid-19, en un intento de dar una imagen equivocada que no corresponde a la realidad", comentó Lourd.



De acuerdo con otro reporte de The Wrap, Bob Iger, presidente ejecutivo de The Walt Disney Company, estaría sumamente avergonzado de la situación en la que ha devenido el conflicto, destacando una posible fricción entre el también presidente de la junta de la empresa, y Bob Chapek, su heredero como CEO, quien sería el culpable de lo ocurrido.



"El enfoque de Disney bajo la dirección de Iger hubiera sido marcadamente diferente", declaró un representante legal de la artista al medio estadounidense.



Parece ser que esta crisis ha venido por la falta de experiencia de Chapek en la relación con actores y poca práctica en el trato con estrellas de cine.



Iger no es el único ejecutivo de Disney avergonzado con la situación, según Matthew Belloni, ex editor de The Hollywood Reporter, ya que aparentemente Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, también estaría furioso con la situación, especialmente porque él no estaba de acuerdo con el estreno h?brido en salas y en Disney+.