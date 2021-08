Jennifer Aniston no habla con personas que se niegan a vacunarse contra el covid-19

Madrid.

La actriz Jennifer Aniston no ha tenido reparo alguno a la hora de sacar de su vida, o al menos de su "rutina semanal", a todas esas personas de su ámbito laboral o personal que se nieguen a vacunarse contra el coronavirus.

Tan tajante decisión no solo se explica con el acentuado incremento de casos que ha provocado la llamada variante Delta de la enfermedad, tanto en Estados Unidos como en el resto del planeta, sino también con la indignación que le produce escuchar falsedades y mitos que pretenden desprestigiar la campaña de inoculación.

"Todavía hay un sector muy numeroso de gente que se declaran anti-vacunas y que directamente no quieren oír los datos. Es una vergüenza. Yo ya he perdido a varias personas de mi rutina semanal que se han negado a vacunarse o que prefieren no aclarar si lo han hecho o no. Me parece algo desafortunado. Para mí, es una obligación moral y profesional informar a los demás sobre tu estado, así como hacerte la prueba cada día si trabajas con gente", ha argumentado la que fuera protagonista de 'Friends' en su última entrevista a InStyle.

La estrella televisiva tuvo que grabar la segunda temporada de su exitosa serie 'The Morning Show' en plena pandemia y en medio de un sinfín de restricciones y medidas de seguridad que, entre otras cosas, le impedían pasar tanto tiempo como le hubiera gustado con su buena amiga Reese Witherspoon, sin olvidar al resto del equipo.

Sin embargo, pese a esa sensación de aislamiento y soledad que le invadía en ocasiones, Jennifer es consciente de que todas esas limitaciones servían a un bien superior.

"La verdad es que echaba mucho de menos ver las caras del equipo, fue bastante duro. Tampoco pude estar con Reese y con el resto del elenco tanto tiempo como en la primera temporada. Pero es así, no puedes hacer nada más que aceptarlo. Por otro lado, los guiones han sido una maravilla y contábamos con un equipo de epidemiología increíble que nos hacía sentir seguros", ha recordado la intérprete.