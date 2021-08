Eiza González protagonizará y producirá cinta biográfica sobre María Félix

Ciudad de México.

Después escalar con éxitos de taquilla y hasta superproducciones internacionales, Eiza González participará en un ambicioso proyecto: llevar la biografía de María Félix a Hollywood.

De acuerdo con el portal especializado Deadline, la actriz mexicana producirá (en sociedad con Linden Entertainment) y estelarizará un filme sobre la vida de "La Doña", que será dirigido por el ganador del Emmy, Matthew Heineman.

Según reportes, Eiza se asoció con los herederos de la diva del cine mexicano (fallecida el 8 de abril de 2002) para desarrollar el argumento; se espera conseguir a un guionista latinoamericano para que adapte la vida de Félix a la pantalla grande.

Dana Harris y Nicole King reforzarán los roles de producción con la estrella de cintas como Baby Driver; Walter Rivera será productor ejecutivo en nombre de los herederos de Félix.

"La tenacidad de María y su forma feroz de vivir algunas de las adversidades más duras que he presenciado me han inspirado a mí y a muchos más. Me siento increíblemente honrada de interpretarla y de llevar su voz e historia al mundo.

"María constantemente empujaba los límites y vivía según sus propias reglas, mientras el mundo trataba de derribarla. Siempre he creído que su vida necesita ser vista en todo el mundo, para que la gente aprenda más sobre cómo la sociedad representa a las mujeres exitosas e impulsadas", expresó la protagonista de la telenovela Lola, Érase una Vez.

Los detalles sobre el inicio de la producción, así como de su posible rodaje y fecha de estreno no se han dado a conocer hasta el momento.

Desde la muerte de Félix ( a los 88 años) al menos se intentaron realizar dos películas sobre su vida, pero no se concretaron por cuestiones de derechos.