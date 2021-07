Murió Dusty Hill, bajista de ZZ Top, a los 72 años

Ciudad de México.

Dusty Hill, quien fue bajista de ZZ Top durante más de 50 años, falleció a los 72 años de causas no reveladas, de acuerdo con un comunicado compartido por sus compañeros del grupo Bill Gibbons y Frank Beard en Facebook.

"Nos entristece la noticia de hoy que nuestro compadre, Dusty Hill, falleció mientras dormía en su casa en Houston, Texas", se lee en el texto.



"Nosotros, junto con legiones de fanáticos de ZZ Top en todo el mundo, extrañaremos su presencia firme, su buena naturaleza y su compromiso duradero para proporcionar ese fondo monumental a los 'Top'. Siempre estaremos conectados a ese 'Blues Shuffle' en C. Te extrañaremos mucho, amigo. Frank y Billy".



De acuerdo con The Wrap, el músico, cuyo nombre real era Joseph Hill, nació en Dallas en 1949, y comenzó a tocar en bandas locales junto a su hermano, Rocky, y el baterista Frank Beard hasta 1969, cuando él y Beard se mudaron a Dallas y conocieron a Billy Gibbons, con quien formaron su agrupación.



ZZ Top se hizo famoso en 1973 por el sencillo "La Grange", tema basado en un burdel que de hecho sirvió de inspiración para el musical de Broadway The Best Little Whorehouse in Texas.



Tras incrementar su popularidad y tomarse un descanso de dos años, los artista publicaron su disco Deguello, en 1979, con el que tomaron influencias de otros géneros populares de la década como en punk rock.



Gracias al auge de MTV, la banda se creó una mayor imagen pública con los videoclips de sus éxitos "Sharp Dressed Man" y "Give Me All Your Lovin", en los años 80.



ZZ Top se había mantenido vigente, con sus miembros originales, hasta la fecha, con 15 álbumes de estudio y con planes de lanzar un decimosexto álbum al momento del deceso de Hill.



Han vendido más de 50 millones de discos y recibido tres nominaciones al Grammy, incluida una a Mejor Película Musical el pasado noviembre.