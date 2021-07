Paris Hilton: "No estoy embarazada"

Estados Unidos.

Este miércoles Paris Hilton se ha encontrado al despertarse con más de tres mil mensajes en los cinco teléfonos móviles que utiliza felicitándola por su próximo debut en la maternidad después de que el portal Page Six anunciara a bombo y platillo que estaba embarazada apenas unas horas antes, ofreciendo como prueba de ello unas fotografías de la DJ y empresaria tomadas a principios de este mes de julio en las que lucía un vestido holgado a la altura del vientre.

Ahora ella ha echado mano de su cuenta de Instagram para desmentir la noticia, no sin antes jugar un poco con las emociones de sus seguidores, y aclarar que por el momento toda su atención está centrada en los preparativos de su enlace con Carter Reum.

"Gracias a todos por los mensajes, y sí, estoy embarazada de trillizos", ha bromeado.

"No lo digo en serio. No estoy embarazada. Todavía no. Estoy esperando hasta después de la boda. Ahora mismo todavía se está confeccionando mi vestido, así que quiero asegurarme de que se vea hermoso y se ajuste perfectamente, así que definitivamente estoy esperando para esa parte".

"Lo único que está en el horno en este momento es mi 'Sliving Lasaña'", dijo la famosa durante un episodio de su podcast This Is Paris.

Por suerte, ella está más que acostumbrada a este tipo de situaciones y en el fondo se alegra de que toda la confusión haya servido al menos para que retome el contacto con personas con las que no hablaba desde hacía años.

Sin embargo, también ha reconocido que los rumores acerca de su deseo de ser madre son muy ciertos y que sus fans pueden esperar un anuncio de embarazo el año que viene.

"Todavía no lo estoy", ha matizado. "Lo estaré después de la boda, no puedo esperar a tener hijos en 2022. Pero como he dicho, ahora mismo me estoy preparando para la boda".

La socialité y empresaria, de 40 años, reveló en enero que se había sometido a tratamientos de fecundación in vitro, pues desea formar una familia junto a su actual pareja.

"Carter es 100 por ciento el indicado", señaló Hilton en el podcast Trend Reporter. "Hablamos sobre planificar una boda todo el tiempo y planificar el nombre de nuestro bebé".

La heredera del imperio hotelero Hilton añadió que el tratamiento le fue recomendado por Kim Kardashian, con el objetivo de que pueda asegurarse de tener a los mellizos que quiere.

Hilton y Reum se comprometieron en febrero, después de salir durante un año. El empresario le entregó un anillo de diamantes en una isla privada.

La influencer se encuentra en la víspera de estrenar en Netflix su nuevo reality, En la Cocina con Paris Hilton, el próximo 4 de agosto, en donde preparará platillos con la ayuda de algunas amigas, como Lele Pons y Nikki Glaser.