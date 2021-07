La joven olanchana Rely Ramos busca ser Miss Honduras

REDACCIÓN

Belleza, glamur y elegancia son algunos atributos de la joven Rely Ramos, quien sueña con poner en alto el nombre de Olancho al participar en el certamen de belleza Miss Honduras Universo 2021 y posteriormente representar a Honduras en el Miss Universo 2021.

Con solo 27 años, Rely quiere ser Miss Honduras Universo para representar a la mujer nacional tal cual es: trabajadora, humilde, fuerte y perseverante.

Rely es la menor de sus hermanos y originaria de Sabana Larga, Manto, Olancho, una aldea pequeña donde vivió sus primeros 15 años antes de mudarse a San Pedro Sula para continuar sus estudios superiores.

Tuvo una infancia humilde pero feliz. Creció con la influencia emprendedora de su familia, por lo que desde pequeña vendía chucherías en el portón del colegio, ya que esto le gustaba y le daba satisfacción generar sus propios ingresos. “Y ahora que crecí continué emprendiendo, en 2020 abrí una tienda en línea llamada Shop Zomar”, dijo Rely.

La candidata es licenciada en Periodismo, pues desde niña le llamó la atención esta profesión; sin embargo, no ha podido cumplir su sueño de estar en la televisión. Lo más cercano que ha estado de las cámaras es gracias a su trayectoria en el modelaje.

“El modelaje me atrajo desde temprana edad. Por mi estatura siempre hubo personas que me animaban a que intentara ser modelo, aunque durante mi niñez esta característica fue motivo de burlas o bullying. Con el tiempo me fui dando cuenta de lo afortunada que era por tener la estatura que tengo”, expresa Rely.

En los últimos ocho años, su carrera como modelo ha tenido grandes cambios, pues ahora tiene más seguridad, más soltura frente a las cámaras y mucho más compromiso con su trabajo. Le da gracias a Dios por haberle ayudado a forjar una bonita carrera en el modelaje.

Debido a su experiencia de años en esta actividad ha tenido la oportunidad de conocer de cerca a varias participantes de años anteriores; además, fue así como conoció a uno de los directores del Miss Honduras Universo (MHU), Bryan Espinoza, quien la contactó hace algunos años para hacerle la propuesta; pero fue hasta este año que Rely se siente segura y preparada para participar.

“Decidí participar desde el momento en que me di cuenta de que el MHU es una plataforma para ayudar. El título de Miss Honduras te da voz para poder apoyar en labores sociales, que tanta falta hacen en nuestro país. Asimismo, es una plataforma para crecer profesionalmente y se pueden abrir muchas puertas”, agrega Ramos.

Para Rely, este concurso significa un antes y un después en la historia de su vida, lo cual no sería posible si su familia no la apoyara, pues comenta que su familia es todo para ella y que además es un apoyo en todos sus sueños.

Comenta que Honduras es su vida entera por ser su tierra; además, por ser un país hermoso. Dice sentirse muy orgullosa de haber nacido donde nació.

Relly se define como una mujer soñadora, segura, sencilla, con un corazón humilde, emprendedora y fanática del kpop y dramas asiáticos. En cinco años, Ramos se ve trabajando en un medio de comunicación, con un negocio propio, siendo asesora de imagen y viajando mucho por el mundo.

La olanchana explica cómo será el proceso de calificación para el Miss Honduras Universo.

“La elección de la MHU es por medio de un jurado calificador; pero las personas pueden apoyar dejando sus consejos y críticas constructivas para mejorar cada día y poder dar lo mejor”.

También los interesados pueden estar pendientes de la página oficial de MHU, dar “like” a las publicaciones y comentar las fotos de su candidata favorita.

Hasta el momento, la experiencia de Rely en este concurso ha sido muy bonita, placentera, de mucho aprendizaje y sus relaciones son armoniosas con todo el equipo. Dijo que ser bella físicamente es parte de los requisitos en este tipo de concursos, pero cree que lo más importante es la belleza interior, ya que cuando se tiene un alma limpia, sana y pura eso se refleja, se transmite a los demás, y es lo que el jurado verá en la participante.

Ahora está soltera y afirma: “No tengo un tipo de hombre ideal en sí, solo que tenga temor de Dios, trabajador y con un gran corazón, creo que eso es suficiente para mí. Físicamente me gustan los hombres altos”.

Aunque por ahora su mayor ilusión es ganar el certamen, Ramos no descarta ejercer el periodismo si se llega a dar la oportunidad. Igualmente le encantaría formar parte de alguna organización social que se dedique a ayudar a la niñez.

La candidata aprovechó para mandar un mensaje a aquellas jóvenes que sueñan con participar en este importante concurso.

“El mejor consejo que puedo darles es que sean siempre ustedes mismas. Si desean participar deben esforzarse por dar lo mejor siempre, ser humildes y, si es su pasión, lo pueden intentar. Estoy segura de que con esfuerzo se puede llegar lejos”.

