¿Por qué Aracely Arámbula se niega a vacunarse contra el covid-19?

Ciudad de México.

En Acapulco, en un evento para celebrar el lanzamiento del programa de YouTube Do It, de la actriz Cinthya Coppelli, Aracely Arámbula aseguró que no se ha vacunado contra la Covid-19 y no piensa hacerlo por el momento.

"Yo por ahorita estoy cuidando mucho mi sistema inmune, la verdad es que me quiero esperar. Siempre soy una persona a la que le gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor, venimos de una familia en la que estamos todo el tiempo viendo la salud y lo médico, y sí queremos esperarnos un poquito", explicó la ex pareja del cantante Luis Miguel.

La ex compañera de Copelli dentro del Centro de Educación Artística (CEA), de Televisa, compartió que ha procurado no exponerse para protegerse a sí misma y a su familia de cualquier contagio.

Además, agregó que no ve plausible que sus hijos, Miguel y Daniel, se inoculen pronto.

"Respeto a toda la gente que se quiere vacunar pero yo por el momento no, estoy muy bien, cuidando mi salud", dijo "La Chule".

"Me ha llegado información que no es tan saludable vacunar a los niños, porque ellos tienen su sistema inmune bastante bien".

Finalmente, al respecto de los cuestionamientos sobre si recibió invitaciones para participar en la programa de Netflix Luis Miguel, La Serie, explicó que así fue, pero que no quiso ser parte para guardar la historia que vivió al lado de "El Sol".

"Ellos me buscaron y muy amablemente querían que yo les platicara la historia, pero decidí que no porque están lucrando con ésta", platicó.

"Nadie sabe lo que sucedió, lo que vivimos él y yo. Es una historia bellísima; algún día la voy a contar pero primero a mis hijos", culminó la estrella de La Doña, La Patrona y Abrázame Muy Fuerte.