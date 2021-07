Alejandra Guzmán revela cómo Paulina Rubio "le bajó" a Erik Rubín

Redacción.

La polémica cantante mexicana Alejandra Guzmán reveló en una entrevista con Yordi Rosado, como nació su romance con el también intérprete Erik Rubín.

La intérprete de "Hey Guera" reveló algunos detalles de su relación con el actual esposo de Andrea Legarreta y cómo en su momento la cantante Paulina Rubio "se lo bajó".

"Empecé a salir con Erik porque me gustó en un Premio TVyNovelas, el cual yo me lo gané. Ahí nos encontramos Erik y yo. Estaba guapo, tenía la de ‘Princesa Tibetana’, su cabello largo, sus dos arracadas, yo dije ‘papacito hermoso’. Salí con él como dos meses hasta que me enteré que salía con Paulina otra vez", confesó Guzmán a Yordi Rosado.

La hija de Silvia Pinal contó que tras descubrir la mentira y engaño, terminó su relación con Erik Rubín y le contó todo a su productor musical, que era el mismo de Paulina Rubio, naciendo así el encontronazo que tuvieron musicalmente.

Guerra de canciones

De allí nacieron las canciones "Hey Guera" de Guzmán y "Mío" de Paulina Rubio.

"Le conté al productor, me hizo la de ‘Hey Güera’, le puso ‘ese hombre no se toca’ o algo así. Era el mismo productor para ambas, fíjate qué copiona, donde yo iba, ella venía no sé por qué siempre lo hacía. Sí (me doy cuenta que está echándole ojo a Paulina), lo mandé a volar", declaró entre risas y cotilleo con Yordi para su canal de YouTube.

Alejandra explicó que el episodio fue muy doloroso para ella. "Cuando ya trueno, ya no te vuelvo a hablar, pero sí me dolió, no me gusta que me sean infiel y menos con una famosa”, indicó. A pesar del enfrentamiento, hace unos meses trabajó con la "Chica Dorada".

Relación con Ricky Martin

Guzmán también recordó la relación que sostuvo con Ricky Martin, señalando que lo conoció cuando ella fue a Venezuela a hacer un programa, ella ya se había separado de Pablo Moctezuma y su hija, Frida Sofía, tenía 2 meses de nacida, señaló.