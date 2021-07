Queman la mansión de Beyoncé y Jay Z

Ciudad de México.

Una mansión de estilo español en Nueva Orleans, que presuntamente pertenece a Beyoncé y a Jay Z, se incendió el miércoles, la policía confirma que se trata de un incendio provocado.

El departamento de bomberos respondió a la alarma de incendios de la casa a las 18:00 horas y tardaron alrededor de dos horas en apagar el fuego del inmueble, que se ubica en el vecindario de Garden District en Nueva Orleans, y que tiene un costo aproximado de 3 millones de dólares.

Fuentes señalan que se necesitaron 22 bomberos para sofocar el fuego y devolver relativamente la normalidad al exclusivo barrio de Garden District, cuyos vecinos tendrán que empezar a gestionar ahora las necesarias reformas y demás trámites administrativos para recuperar el esplendor de sus propiedades.

"Si los bomberos hubieran llegado un poco más tarde, el resultado podría haber sido mucho peor. Se trata de una casa histórica", ha revelado un informante, por otro lado, al diario The New York Post sobre el inmueble que poseen los músicos, pero en el que no residen habitualmente.

Aunque aún no se conocen las causas exactas del incendio, ayer la policía de Nueva Orleans confirmó que ese día recibieron el reporte de un sospechoso cerca de la propiedad, con lo que descartan que se haya tratado de un accidente.

Afortunadamente no se reportaron heridos, pero los daños a la propiedad aún permanecen inciertos.

De acuerdo con TMZ, la compañía Parkwood Entertainment, que pertenece a los músicos, figura como propietaria de la casa de tres pisos que data de 1926.