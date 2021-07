Acusan a cantante de K-pop de abuso

Ciudad de México.

Kris Wu, ex miembro del grupo de K-pop Exo, fue acusado de violación por una fan, de acuerdo con información de New York Post.

Du Meizhu, quien actualmente tiene 19 años, dijo al foro de noticias chino NetEase que Wu, de 30 años, la había llevado a su casa con el pretexto de una audición; sus mánagers estaban presentes en el momento del presunto incidente, que ocurrió hace dos años.

"Quedé inconsciente al poco rato. Cuando me desperté de nuevo, estaba en la cama de Wu", detalló Meizhu, según un informe de Vice, y agregó que el cantante no usó preservativos durante la presunta violación.

Tras el incidente, Meizhu aseguró que tuvo la impresión de que ella y la estrella de K-pop estaban en una relación, alentada por mensajes de texto y la promesa de que pronto conocería a su madre.

La joven se enteró que varias mujeres compartían una experiencia similar, incluidas dos menores que afirman tener pruebas contra éste.

Sin embargo, el juez en el programa de competencia de hip-hop The Rap of China negó ayer las afirmaciones en la plataforma de blogs china Weibo y su equipo inició acciones legales contra la acusadora.

"Sólo conocí a la señorita Du una vez en la reunión de un amigo, no la obligué con alcohol... Nunca he obligado a mujeres a tener relaciones sexuales ni me he involucrado en una violación", reportó The Guardian.

También se informó que la presunta agraviada había recibido unos 500 mil yuanes (poco más de 77 mil dólares) para silenciarla, pero que ella los rechazó y decidió emprender acciones legales públicas, señaló el sitio GlobalTimes.

Las acusaciones han hecho que marcas como los pañuelos Tempo, el sitio de streaming Tencent Video, los cosméticos Kans y los detergentes para ropa Liby cancelen sus contratos con el rapero chino-canadiense.

Lancôme y Kiehl's eliminaron el contenido relacionado con el cantante de sus redes sociales.

Mientras que Bvlgari, Porsche y Louis Vuitton no han comentado nada sobre sus acuerdos existentes con la estrella.

El domingo, Du pidió a Wu que se disculpara con sus víctimas en un lapso máximo de 24 horas y se retire de la industria de la música para siempre, según el portal Dramapotatoe.