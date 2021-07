Britney Spears: "No voy a actuar en ningún escenario con mi papá manejando lo que hago"

Ciudad de México.

Britney Spears recurrió a Instagram para manifestar su disgusto en contra de las críticas y algunas muestras de apoyo que ha recibido luego de que el caso de su tutelaje se volviera polémico.

La cantante, de 39 años, publicó ayer una imagen con la leyenda: "Tómame como soy o besa mi trasero, come mie*** y pisa Legos", a la cual añadió un mensaje en contra de quienes la juzgan por sus bailes.

"Miren, no voy a actuar en ningún escenario próximamente con mi papá manejando lo que visto, digo, hago o pienso. Prefiero compartir mis videos, SÍ, desde mi sala en vez de en un escenario en Las Vegas", expresó.

"Y no me voy a poner maquillaje para tratar y tratar y tratar en un escenario otra vez y no ser capaz de dar un espectáculo real con los remixes de mis canciones por años, y rogar que pongan mi nueva música en mi show para MIS fans... así que renuncio".

Spears, quien asegura en el mismo texto que el tutelaje mató sus sueños, también indicó que no le gusta la manera en que los documentales abordan momentos humillantes de su pasado.

Un día antes, a través de otra imagen, Spears tachó de hipócritas a familiares y amigos que dijeron apoyarla luego de su testimonio en la Corte del 23 de junio, pues consideró que sólo la apoyan públicamente para guardar apariencias.