Eleazar Gómez: “No quiero hablar del pasado, quiero empezar de cero”

Guadalajara, Jalisco.

Luego de estar casi cuatro meses en el Reclusorio Norte en Ciudad de México por golpear a su ex novia Stephanie "Tefi" Valenzuela, Eleazar Gómez vuelve a los reflectores, pero no como actor, sino en su faceta como cantante y, de su pasado, no quiere ni hablar.

Al menos, es lo que manifestó recientemente durante su primera entrevista en televisión para Telemundo, cuando se le cuestionó si cambiaría algo sobre su pasado y las acciones que lo llevaron a perder su libertad por un tiempo.

"La verdad no vengo a hablar del pasado, tú lo sabes, creo que a partir de ahorita es como empezar de cero".

"(...) Todo tipo de persona tiene que buscar un equilibrio en su mente para poder superar cualquier tipo de circunstancia adversa", respondió durante el diálogo que sostuvo con la conductora Stephanie Himonidis en el programa Hoy Día.

El artista de 35 años acudió al matutino para promover su sencillo "De Cero", una composición de Milo Campos.

De acuerdo con Gómez, durante los meses que estuvo detenido se dedicó a trabajar mente y cuerpo para poder superar críticas y juicios de la audiencia.

"Mi trabajo siempre ha sido para la gente, estando en este medio no estamos exentos de nada, somos figuras públicas y al mismo tiempo debemos saber y adoptar la responsabilidad de que la gente puede opinar, puede decir y expresarse, así que no tengo nada que decir", aseveró durante su entrevista en televisión.

El actor y cantante aseguró también que tras quedar en libertad condicional a finales de marzo, le han ofrecido varios proyectos en tele, teatro y hasta en cine, pero prefiere enfocarse por el momento en la música.

En noviembre del año pasado, Gómez fue detenido por enfrentar cargos de violencia, pues de acuerdo a las declaraciones de su ex pareja, la modelo peruana "Tefi" Valenzuela, intentó estrangularla.

Luego del incidente, el joven permaneció alrededor de cuatro meses en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México hasta que los representantes legales de ambas partes llegaron al acuerdo de liberarlo con una indemnización económica.

A principios de junio, la modelo recibió un total de 420 mil pesos, cantidad que fue liquidada en tres partes de 140 mil pesos.