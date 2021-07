Se filtran 35 segundos de Don´t Wait Up, la nueva canción electrónica de Shakira

Redacción.

La colombiana Shakira estrenará este viernes, su nueva canción en inglés llamada Don´t Wait Up, y ha desbordado tendencias de cómo será el sonido de su primer corte musical no español.

Shakira publicó hoy en sus historias de Instagram un recordatorio del estreno de su nuevo video, pero revela una parte del sonido de la canción producida por Ian Kirkpatrick, famoso por producir los últimos hits de Dua Lipa.

Además, la canción está co-escrita por la famosa Emely Warren. El sonido de Don´t Wait Up se basa en experiencias de música electrónica, con toques pop característicos de Shakira.

De acuerdo a locutores de radios en Estados Unidos, el sonido de Don´t Wait Up es una mezcla entre el Hung Up de Madonna y el mega hit Don´t Start Now de Dua Lipa.

¿Qué significa el chat de WhatsApp que Shakira subió a sus redes sociales?

El nuevo video musical de Shakira se estrena a las 10 de la mañana de este viernes 16 de julio, generando expectativas en el mercado anglo, puesto que la colombiana tenía siete de años de no producir música en inglés desde su último disco llamado "Shakira".

