SosCuba: Exreina de belleza cubana rompe en llanto por la situación de su país

Estados Unidos.

"Tengo una apretazón en el pecho, un dolor tan grande que no me sale ni la voz", dijo la cubana Greidys Gil en un video que compartió a través de redes sociales en el que no pudo evitar romper en llanto por la actual situación de su país.

"Tengo que usar mi voz para hablar por un pueblo que está siendo masacrado en Cuba por el gobierno. Tengo que usar mi voz para que acabemos de una vez por todas de tumbar esa dictadura, esa tiranía que hemos tenido en Cuba por 62 años", expresó la cubana.

Gil detalló que vivió por 25 años en Cuba y que tuvo salir de su tierra natal como muchos de sus compatriotas.

"Nos hemos ido de nuestra tierra por necesidad, buscando un futuro mejor. Emigrar no es tarea fácil. Eso fue lo que nos tocó, pero hay muchos que no tuvieron esa oportunidad y están en Cuba hoy perdiendo sus vidas en las calles a manos del gobierno, a manos de los policías. El presidente que nadie lo puso, nadie lo eligió ha creado un desastre Los mismos que pasan hambre están acabando a otros que pasan hambre"

En el video la exreina envió un fuerte mensaje a los policías y militares cubanos que se encargan de diseminar las protestas.

La hermosa cubana ganó en 2009 el concurso de Nuestra Belleza Latina.