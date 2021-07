Jennifer López y Ben Affleck podrían irse a vivir juntos muy pronto

Estados Unidos.

Los actores Jennifer López y Ben Affleck no han dejado de demostrar, desde que salieran a relucir los primeros rumores sobre su sorprendente reconciliación, que no están dispuestos a perder el tiempo a la hora de afianzarse como pareja en esta segunda etapa de su historia de amor, un capítulo que llega casi 20 años después de que los dos enamorados optaran por separarse y no hacer efectivo su compromiso matrimonial de antaño.

De hecho, la diva del Bronx y el oscarizado intérprete, padre de tres hijos con su exmujer Jennifer Garner, estarían finiquitando ya todos los preparativos de una hipotética mudanza que les llevará a vivir oficialmente juntos en Los Ángeles más pronto que tarde, aunque lo cierto es que a lo largo del último mes escasas han sido las noches en las que han dormido por separado.

"Ben y Jen han pasado casi todas las noches juntos, siempre que no tuvieran que trabajar. Sus planes pasan por mudarse a la misma casa muy, muy pronto", ha revelado a Us Weekly un informante del entorno más próximo a la artista, madre de los mellizos Max y Emme, fruto de su extinto matrimonio con Marc Anthony.

Hay que recordar que, sin hacer referencia expresa a su romance con Ben Affleck, Jennifer reconocía hace solo unos días que jamás había "estado mejor" y más que feliz que en este momento.