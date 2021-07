¡Ya olvidó a The Weeknd! Bella Hadid presenta a su nuevo novio en redes sociales

Madrid, España.

Tras su separación definitiva del cantante The Weeknd, quien ahora habría iniciado un sorprendente idilio con Angelina Jolie, la modelo Bella Hadid no dudó en retirarse a un discreto segundo plano para desviar al menos la atención de su última y extinta etapa sentimental junto al astro de la música, que no dejaba de generar innecesarios debates en las redes sociales.

Pero lo cierto es que la estrella de las pasarelas ha estado aprovechando esta especie de retirada parcial para cultivar su vida amorosa sin la presión de los medios ni de sus fans, por lo que ahora, y una vez consolidado su nuevo noviazgo, la hermana de Gigi y Anwar Hadid no ha dudado en presentar a su flamante novio a través de su cuenta de Instagram.

"El mejor momento de mi vida. Con salud, trabajando y sintiéndome amada", ha escrito junto a una foto que la retrata sonriente y abrazada a su pareja.

El afortunado que ha conquistado el corazón de la maniquí es un diseñador gráfico llamado Marc Kalman y que, a tenor de las instantáneas, parece desvivirse por su amada tratándola como la reina que es.

Este profesional es uno de los más cotizados y demandados de la industria de la moda en California y, de hecho, ha trabajado en varias ocasiones como director artístico en las sesiones de fotos que protagoniza Bella, quien por cierto ha recibido felicitaciones por parte de buenas amigas como Paris Hilton, Hailey Bieber o Lily Aldridge a raíz de su ilusionante historia de amor.