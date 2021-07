Vicente Fernández: "Dejen de preocuparse, ya me encuentro bien"

Guadalajara, Jalisco.

De viva voz y desde el cuarto del hospital donde es atendido, Vicente Fernández dice estar bien y fuera de peligro.



"Queridos amigos, a todo el público quiero decirles que dejen de preocuparse, que fue una infección urinaria y que ya me encuentro bien", declaró el artista mexicano a través de un video que compartió hace unos minutos en sus redes sociales.



Fernández fue internado la madrugada de ayer debido a una infección en las vías urinarias y malestar gastrointestinal, aunque la primera noticia que trascendió sobre su salud fue que podía tener Covid-19, pero esto quedó descartado.



El "Charro de Huentitán" pasó la noche en un nosocomio privado de la Ciudad, acompañado de su esposa, doña Cuquita Abarca, su asistente Juan José Martínez y un par de guardaespaldas.



Hace un momento llegaron al nosocomio, por separado, sus hijos "Chentillo" y Gerardo, quien confirmó que hoy no darán de alta al cantante.



"Por indicaciones del médico, no saldrá hoy. Se encuentra bien, no hay nada fe qué preocuparse, yo creo que sale mañana", comentó el intérprete de Acá entre nos.