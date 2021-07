Emma Corrin, actriz de la serie "The Crown", se identifica como género no binario

Londres, Inglaterra.

La actriz británica Emma Corrin se ha convertido en una estrella dando vida a la princesa Diana en la cuarta temporada de la serie 'The Crown'.

Antes de hacerse con este papel, la joven de 25 años era una desconocida para el gran público y ella se ha propuesto utilizar sus redes sociales para permitir que la conozcamos un poco mejor.

Recientemente ha cambiado la sección de pronombres de su cuenta de Instagram para incluir tanto 'she' como 'they'. Eso quiere decir que Emma responde tanto a los pronombres femeninos como a la versión neutra que utilizan las personas de género no binario en inglés.

En la última publicación que ha compartido en esa misma plataforma también ha desvelado que utiliza a menudo bandas elásticas para comprimir el pecho.

Estas prendas interiores se conocen como 'binders' y permiten disimular la apariencia de los senos para conseguir así una estética más masculina o andrógina.

Emma Corrin en una de las imágenes que ha compartido para identificarse como persona de género no binario.

En su caso, Emma utiliza unos confeccionados por una compañía fundada y dirigida por personas trans, y antes de animarse a comprar uno solía recurrir a las vendas como las que utilizan en boxeo para aplanar su pecho.

"Es todo un viaje. Con muchos giros, curvas y cambios y no pasa nada. ¡Hay que aceptarlos! ¡y está bien! Asúmelo", ha celebrado junto a una serie de imágenes en las que posa solo con unos pantalones anchos de boxeador.

¿Qué significa ser no binario?

Las personas No Binarias no se encasillan en las categorías “estándar” de lo que para la sociedad es un hombre o una mujer.

Según la LGBT Foundation del Reino Unido, esto hace alusión "para describir a las personas que sienten que su género no se puede definir dentro de los márgenes del género binario".

"Entienden su género de una manera que va más allá de simplemente identificarse como hombre o mujer', añaden.

Emma usa bandas elásticas para comprimir su pecho.

Otra celebridad internacional identificada como No Binario, al igual que Emma Corrin, es Sam Smith, quien se definió hace un tiempo de la siguiente manera.

"No soy masculino ni femenino; fluyo en una posición que está entre los dos extremos. A veces pienso como una mujer y por eso siempre he vivido una pequeña guerra entre mi cuerpo y mi mente", dijo el cantante.