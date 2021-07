"Wannabe": el himno pop de las Spice Girls cumple 25 años

Londres, Reino Unido.

"If you wanna be my lover, you gotta get with my friends" ("Si quieres ser mi amante, tienes que llevarte bien con mis amigos"). Con este afilado aviso camuflado en buenrollismo pop, estalló hace 25 años la bomba "Wannabe", icónico debut de las Spice Girls.

Pisando fuerte, subidas en sus altísimas plataformas y regalando desparpajo, las cinco estrellas cambiaron su vida en el anonimato por el calor de los focos. Y así se adueñaron de una fama repentina que pocos habían visto desde la fiebre de la Beatlemanía.

Con "Wannabe", las Spice Girl rasgaron las costuras del pop con punzante "girl power", plantando cara a una escena musical muy saturada de bandas masculinas. El público de los 90 no lo sabía, pero las necesitaba, y ellas acudieron a la llamada.

Extrovertidas y ambiciosas

Todo empezó con un anuncio de la compañía Heart Management en la publicación cultural "The Stage". Se buscaba a chicas de entre 18 y 23 años "con capacidad de cantar, bailar, de moverse por la ciudad, extrovertidas, ambiciosas y dedicadas" para formar una banda.

Más de 400 candidatas se presentaron a las audiciones en un estudio londinense, pero solo doce lograron pasar a la siguiente fase del proceso de selección. Tras varias pruebas y cambios de integrantes, formaron el grupo Melanie Brown (Mel B.), Melanie Chisholm (Mel C.), Victoria Adams-Wood (ahora, Beckham), Michelle Stephenson y Geri Halliwell (hoy, Horner).

Juntas pasaron días en una casa al oeste de Londres para ver si congeniaban y cuajaba el experimento musical, según explica Sean Smith en la biografía "Spice Girls". Fue entonces cuando Stephenson abandonó el proyecto y entró Emma Bunton. Y el resto ya es historia.

Firmaron un contrato con la compañía Virgin Records y, el 8 de julio de 1996, lanzaron "Wannabe", una atrevida carta de presentación que marcó la pauta de los demás temas de su estelar álbum debut, "Spice", con más de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo.

La banda saltó a los escenarios con el mismo descaro y energía que exhiben en el caótico videoclip de "Wannabe", tan exitoso que definió el resto de sus carreras, estilismos, apodos (Posh, Ginger, Baby, Scary y Sporty) e incluso personalidad ante las cámaras.

Lejos de acomodarse entre alfombras rojas, las Spice Girls siguieron actuando y en 1997 sacaron el álbum "Spiceworld" y la película "Spice World", fruto de una efervescencia creativa que empezó a decaer cuando Geri Horner abandonó la banda un año más tarde.

Fue el principio del fin. Después de publicar "Forever" (2000), su último álbum y el que pasó más desapercibido, las cuatro integrantes decidieron darse un respiro para concentrarse en sus carreras en solitario, algunas con más suerte que otras.

Spice Girls "Forever"

Desde entonces, las Spice Girls se han reunido en contadas ocasiones, para ir de gira (la última vez, en 2019, y sin Beckham) y para actuar en la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, pero su legado las ha mantenido siempre encima de los escenarios.

Sin ir más lejos, Dua Lipa sorprendió al público en los últimos Brit Awards, en mayo, con un estilismo inspirado en el que lució Geri Horner en los mismos premios en 1997, cuando hizo historia en la cultura pop con un icónico vestido de la Union Jack.

Otra seguidora confesa de la banda es Adele, que tras compartir bailes y "emborracharse" con sus heroínas en las bambalinas de un concierto del grupo en Londres en 2019, proclamó en redes su amor por las "cinco leyendas británicas": "No podría haber llegado aquí sin vosotras".

Para su delirio y el de toda la legión de fans, las Spice Girls celebrarán el cuarto de siglo de "Wannabe" con un tema inédito, "Feed your love", que formará parte de un nuevo EP junto con la canción original "Wannabe", una versión remix y una versión demo.