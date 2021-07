Eric del Castillo reacciona tras ser hospitalizado: "Me fisioné y me operaron"

Guadalara, Jalisco.

De viva voz, el actor Eric del Castillo aseguró que se encuentra fuera de peligro tras accidente.

Luego de haber sufrido una caída que ayer lo llevó a la sala de urgencias de un hospital, Del Castillo, de 86 años, aseguró estar bien.



El famoso fue atendido en una clínica al sur de la Ciudad de México, donde permaneció poco tiempo.



A su salida del hospital fue abordado por varios medios de comunicación, a quienes detalló sobre su estado de salud y la razón por la que este miércoles acudió con los médicos.



"Me fisioné, no fue quebrada, fue una fisión de un huesito de acá (en la mano derecha); y acá pues me abrí la frente (del lado derecho), ya me operaron, me cosieron y de las costillas, pues también un poco malo".

El actor Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo.



"Fui a visitar mi hija Verónica y no vi un escalón", explicó el primer actor.



Anoche dieron a conocer las imágenes del famoso llegando al hospital.



En todo momento estuvo bajo el cuidado de su hija Verónica y su esposa Kate Trillo.