James Corden es acusado de burlarse de la comida asiática

El presentador James Corden lleva varias semanas recibiendo quejas constantes por parte de ciertos televidentes, muy bien organizados en las redes sociales, que le acusan de 'insensibilidad cultural' debido a la naturaleza de algunos de los alimentos que presenta en la popular sección 'Spill Your Guts or Fill Your Guts' de su programa nocturno 'The Late Late Show'.

Hay que recordar que en este segmento sus invitados han de revelar alguna verdad incómoda de sus vidas, como respuesta a las incisivas preguntas del astro de la televisión, o en su defecto ingerir algunas de las 'delicias' gastronómicas que se les ofrece, que por lo general no son nada apetitosas a raíz del propio objetivo que el espacio televisivo se ha marcado con ellas, que no es otro que el de causar incomodidad a los famosos que se someten a este juego.

Sin embargo, y como ha explicado Kim Saira, una 'tiktoker' muy conocida en la esfera virtual, algunos de esos alimentos considerados repugnantes no lo son en absoluto para determinados sectores de la población, por lo que ha pedido a James Corden que los elimine de la sección para arrebatarles así ese estigma que injustamente se les atribuye.

Un ejemplo muy ilustrativo de esta postura son las patas de gallina, que para Saira no son "asquerosas" en absoluto y, de hecho, son "consumidas regularmente por la población asiática".

La TikToker Kim Saira arremetió en contra de James Corden.

"He pedido específicamente a James Corden que se disculpe públicamente en su programa, y la razón por la que fui realmente específico al respecto fue porque creo que es imperativo que sus cientos de miles de espectadores comprendan el daño que provoca burlarse de estos alimentos en las culturas asiáticas, (y el daño que) tiene sobre las personas asiáticas que todavía las comen", dijo Saira a TODAY.

Tras estas declaraciones, Corden rompió el silencio y dijo que ya no utilizarán esos alimentos en su programa.

"Me enteré de esta historia hace poco y la próxima vez que hagamos la sección me aseguraré personalmente de que no se utilizan este tipo de platos. No queremos hacer un 'show' que moleste a nadie", ha explicado James Corden a su paso por el programa radiofónico de Howard Stern para confirmar que está muy al tanto de las reacciones que suscita su programa y, asimismo, su buena disposición a la hora de adaptar el formato a las necesidades de su audiencia.

"Nuestro programa es un programa sobre la alegría, la luz y el amor. No queremos hacer un programa que moleste a nadie".