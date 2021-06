Ricky Martin perdió 'un gran número de seguidores' tras publicar fotos con su pareja

Madrid.

Hace unas semanas Ricky Martin posó con su esposo Jwan Yosef para un número especial de la revista Cap 74024 y quedó tan contento tanto con la experiencia en general como con el resultado final que quiso compartirlo en Instagram.

Las imágenes, en las que aparece abrazando al artista sirio, se enmarcan en las celebraciones del Orgullo Gay y, para su sorpresa, tras publicarlas comenzó a recibir "mensajes despectivos" y perdió un montón de seguidores.

"Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente mi orientación sexual", ha lamentado.

Ricky ha aclarado que el miedo ya no le paraliza como antes y, en realidad, solo le empuja a "seguir trabajando por el bienestar de millones de personas", para que todos aquellos que se sienten "perdidos o no valorados" puedan ser libres, felices, respetados y aceptados.

"Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y como soy, sin importar el que dirán", ha afirmado el artista, que educa a sus cuatro hijos -los gemelos Valentino y Matteo, la pequeña Lucía y el benjamín de la casa, Renn- junto a su esposo.