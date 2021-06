Scarlett Johansson lanzará su propia marca de belleza

Ciudad de México.

Scarlett Johansson es la última estrella de Hollywood en lanzar una marca de belleza, y es que la actriz de Iron Man y Black Widow se unirá a Najafi Companies, una firma que está invirtiendo entre 5 y 10 millones de dólares en la etiqueta aún sin nombre, según un informe del New York Post.



Hasta ahora se sabe poco sobre la iniciativa, incluso si los productos serán maquillaje o tratamientos para la piel o ambos. De cualquier manera, será el primer turno de la estrella como empresaria de belleza.



Johansson ha sido embajadora de marca de L'Oreal Paris, así como modelo de la línea de fragancias de Dolce & Gabbana, The One. En este caso, sin embargo, será fundadora y presidenta de su propia marca.



"Hace varios años, di un paso atrás en mis acuerdos de belleza con el objetivo de crear algo fiel para mí. El resultado es un enfoque limpio y accesible de la belleza", dijo Johansson en un comunicado, según el informe de Women's Wear Daily.



Está previsto que la marca de Johansson salga a la luz a principios del próximo año, según la misiva.