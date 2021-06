¿Es Andra Day la nueva novia de Brad Pitt? La actriz aclara los rumores

Madrid, España.

Desde que se divorció de su exesposa Angelina Jolie, no han parado de surgir rumores de forma periódica acerca de la vida sentimental de Brad Pitt, y más en concreto sobre sus supuestas novias.

Los últimos aseguran que recientemente inició un romance con la cantante Andra Day, una de las estrellas emergentes en la meca del cine tras el reconocimiento que ha recibido por su primer papel protagonista dando vida a la legendaria Billie Holiday.

Ahora la artista ha aprovechado su paso por la alfombra roja de la gala de premios BET Awards, donde se llevó uno de los galardones de la velada, para aclarar que no está saliendo con el famoso actor y que ni siquiera le conoce en persona a pesar de que en los últimos tiempos ha acudido a un sinfín de eventos relacionados con el séptimo arte.

"Dios mío, no, especialmente porque nunca nos hemos conocido, así que he tenido que ponerme en plan: 'Vaya, de acuerdo'. Mi hermana me llamó cuando lo vio para preguntarme si había conocido realmente a Brad Pitt. Le respondí: 'Supongo que sí'", ha asegurado en declaraciones al portal Entertainment tonight.

"No estamos saliendo juntos. Ni nos conocemos. Es muy gracioso. Es algo que ha salido de la nada, alguien estaba aburrido aquel día", ha añadido parar terminar de confirmar que no son pareja.