El conmovedor mensaje de Neida Sandoval para Edna Schmidt: “Qué linda huella dejaste aquí en la tierra amiga”

Estados Unidos.

La periodista hondureña Neida Sandoval lamentó la muerte de su colega Edna Schmidt.

Este jueves se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de la periodista puertorriqueña, pero hasta el momento no se conocen más detalles de su deceso.

“Si supieras… qué linda huella dejaste aquí en la tierra amiga querida…Y tus palabras se quedan conmigo 'Somos dos robles tu y yo…'”, expresó en un conmovedor mensaje la comunicadora catracha.

“Que privilegio haber escuchado tu voz recientemente contándome lo deseosa que estabas de volver a trabajar…Dios tenía otros planes para ti…Descansa en paz querida Edna Schmidt. Te quiero eternamente guerrera de la vida!”, agregó Sandoval, quien entrevistó a la presentadora boricua el pasado mes de abril.

Durante su entrevista con Neida Sandoval, Edna dijo sentirse “traicionada” por los medios que le dieron la espalda mientras ella luchaba contra el alcoholismo.

"Tantas cosas, hipocresía, la puñalada, porque sí es cierto que tenía ese pequeño problemita que tenía, pero lo que me dolió más fue que en esa gente, que creía que podía confiar, me clavaron la puñalada en la espalda como tú no te imaginas y eso duele", dijo Edna en su conversación con Sandoval.

"Pero siempre digo, papá Dios se encarga de esas personas, porque lo que aquí se hace se paga",agregó la boricua en ese momento.

Edna Schmidt trabajó para importantes cadenas de televisión como Univisión y Telemundo, y desde hace algunos años estaba retirada de los medios.