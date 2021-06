A sus 68 años, Verónica Castro impacta a sus fans con foto al natural

Ciudad de México.

La actriz mexicana Verónica Castro dejó sorprendidos a sus seguidores de las redes sociales al reaparecer en una foto en la que se muestra al natural: con poco maquillaje y sin filtros.

En la postal también se puede apreciar a la estrella de 68 años con su cabellera rizada y llena de canas. Para completar su look, la artista utilizó unos enormes aretes en diferentes tonalidades de rosa, color que combinaba con sus ojos verdes.

La imagen, que tiene más de 4,000 "me gusta" , fue publicada en la cuenta de Instagram de accesorios artesanales Rosa a la mexicana.

Castro recibió una lluvia de mensajes de apoyo de sus fans, quienes afirman que a pesar del paso del tiempo, “La Vero” sigue siendo hermosa.

“Preciosa y única”; “Cuánta belleza nueva Vero”; “Hermoso cabello”; “Bella por siempre”; “Sigue hermosa”; “Mejor regalo de la vida, tener esta señora en nuestras vidas”; o “Qué señora tan bonita, tan natural. Belleza pura”, fueron algunos de los mensajes que recibió la madre de Cristian Castro.

La foto de Verónica Castro que ha causado sensación en redes sociales.

Problemas de salud

El productor de telenovelas José Alberto “El Güero” Castro, hermano de la actriz, dijo recientemente que la diva de las telenovelas ha atravesado varios problemas de salud.

“El Güero” contó que Verónica se enfrentaba a las consecuencias de un accidente que sufrió en 2004, el cual le dañó su columna vertebral.

“Verónica padece desde hace un tiempo un problema fuerte. El hecho sucedió cuando con los Big Brother casi se cae de un elefante y tuvo que sostener el peso del animal. Junto a eso se sumó la pandemia. Ha sido complicado”, dijo Castro.

También agregó que estos malestares le impidieron a La Vero dedicarse por completo a su carrera.

“Me costó mucho trabajo. Estuve de hospital en hospital, me puse mal, no puedo decir mentiras. Se me derramó la bilis, me espanté muy feo, me dolían todas las articulaciones, mucha artritis, muchas cosas feas”, reveló Vero en entrevista con Pati Chapoy.

“Me ha tocado irme recuperando poco a poquito, porque la verdad es muy difícil”, precisó.

A esto se sumó la muerte de su madre, Socorro Castro, a los 85 años, en abril del año pasado.