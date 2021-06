Actor de 'Friends' padece cáncer de próstata

Ciudad de México.

El actor James Michael Tyler, popular por su participación en la serie Friends, está luchando contra un cáncer de próstata en etapa cuatro, el cual ha dejado la parte inferior de su cuerpo paralizada.

Tyler, quien interpretó a Gunther en la exitosa sitcom, dijo que el avance de su enfermedad lo dejó incapacitado para asistir a la reciente reunión de Friends, por lo que sólo participó a través de Zoom.

"Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado, que se había extendido a mis huesos", dijo Tyler en el programa Today este lunes.

"He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años. Es la etapa cuatro de un cáncer ya muy avanzado. Así que eventualmente, ya sabes, probablemente 'me atrapará'".

Tyler, de 59 años, señaló que el cáncer comenzó a mutar al comienzo de la pandemia y que progresó después de que faltara a una cita con el médico.

"Me perdí de ir a un examen, lo cual no fue algo bueno", explicó Tyler. "Entonces, el cáncer decidió mutar durante esta pandemia y así progresó".

El actor, quien se está sometiendo a quimioterapia, dijo que tomó la decisión de participar en la reunión de HBO Max a través de Zoom porque no quería deprimir a la gente al revelar sus limitaciones físicas.

"Quería ser parte de eso, e inicialmente iba a estar en el escenario con ellos, participando en todas las festividades", reconoció Tyler.

"Fue algo agridulce, sinceramente. Estaba muy feliz de ser incluido. Fue mi decisión no ser parte de eso físicamente y hacer una aparición en Zoom. No quería ser como: 'Oh, y por cierto, Gunther tiene cáncer'".

Los médicos inicialmente trataron el cáncer de Tyler con terapia hormonal, que "funcionó de manera asombrosa durante aproximadamente un año", pero luego se extendió a sus huesos y columna.