La youtuber Yuya anuncia que espera a su primer hijo

Guadalajara, México.

La youtuber Yuya anunció su embarazo junto a su pareja, el músico Siddhartha.

Ambos dieron la noticia a través de sus respectivas redes sociales.

“Voy a ser mamá de Él inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí. ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo!”, compartió la influencer mexicana en Instagram.

“Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento muy feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida”, confirmó al pie de una imagen en la que muestra su embarazo y está acompañada de su novio.

Yuya, cuyo nombre real es Mariand Castrejón Castañeda, también compartió la buena nueva en su canal de YouTube con un video especial que dura poco más de 4 minutos.

Por su parte, el cantautor y productor también publicó en Instagram tres fotografías con las que dedicó un breve mensaje.

“Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia dónde me llevaba tu marea… ahora entiendo que no estaba perdido, sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito.

“Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar”.