¡Espectacular! Cantante que batalla contra el cáncer conmueve a Simon Cowell y recibe el botón dorado

Estados Unidos.

Una de las participantes de la reciente ronda de audiciones de America's Got Talent sorprendió al jurado y espectadores tras una espectacular y emotiva presentación.



La artista se hace llamar Nightbirde y es una joven que batalla contra el cáncer. En su presentación interpretó algo de su autoria, narrando la experiencia con la terrible enfermedad.



Está bien, es el nombre de la melodía que hizo vibrar hasta Simon Cowell, el crítico más exigente del jurado.

La latina Sofía Vergara tampoco pudo contener la emoción con la canción y la actuación de Nightbirde.



La presentación fue perfecta no solo por su hermosa voz, sino también por el poderoso mensaje que transmitió.



"Los últimos años no he trabajo porque he estado tratando la enfermedad que padezco, cáncer", dijo cuando le preguntaron a qué se dedicaba.



En ese momento, los jueces le dijeron que lucía muy bien y que su actitud ante la vida era sorprendente. "Soy más que las cosas malas que pasan en mí", comentó la joven.



Tan impresionante fue su actuación que Simon decidió darle el botón dorado y le dijo que era la cantante más auténtica que habían visto entre las audiciones.