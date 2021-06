Tras romántica escapada a Francia, Kanye West e Irina Shayk regresan juntos a Estados Unidos

Estados Unidos.

El rapero Kanye West y la modelo Irina Shayk arribaron en un jet privado a Nueva Jersey, Estados Unidos, después de su "escapada romántica" en Francia.

Kanye, de 44 años, e Irina, de 35, fueron vistos en el aeropuerto de Teterboro, donde aterrizó su avión privado.

La bella modelo rusa vestía un conjunto blanco mientras se dirigía hacia un vehículo. Mientras que Kanye, con el rostro cubierto por una sudadera con capucha azul, bajó las escaleras de embarque y se subió al mismo automóvil.

El rapero y la supermodelo rusa se hospedaron recientemente en un hotel de lujo en Provenza, Francia, para celebrar el 44 cumpleaños del cantante, quien actualmente está en proceso de divorcio con Kim Kardashian.

Una fuente le dijo a la revista People que “Justo antes de su escapada romántica en Francia, Kanye ya había salido con Irina en Nueva York".

La fuente agregó: "Se conocen profesionalmente desde hace años. Él comenzó a perseguirla hace unas semanas. Kanye es un tipo persuasivo".

Otra fuente dijo: "Ella parece enamorada. Él la invitó a Francia y ella aceptó felizmente".

"No están saliendo oficialmente, pero hay interés de ambas partes".

Por otro lado, las fuentes explicaron al diario The Sun que Kim Kardashian “no estaba molesta por los rumores de Kanye e Irina”.

Durante un episodio reciente del reality “Keeping Up With The Kardashians”, Kim lloró por cómo le "falló" a su exesposo.

La estrella de reality afirmó que su ex merecía una esposa que pudiera "apoyarlo" después de su impactante divorcio.