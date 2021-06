Liam Payne se refugió en el alcohol y la comida durante la cuarentena

Londres, Inglaterra.

Como muchas otras personas, Liam Payne se olvidó de su rutina habitual de entrenamiento y se refugió en la comida, permitiéndose además beber más de lo habitual, mientras permanecía encerrado en casa debido a la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, llegado un punto del confinamiento la antigua estrella de One Direction tuvo que admitir que la situación se estaba saliendo de control, según ha confesado ahora.

"No me preocupé hasta los últimos meses. Creo que a muchos nos ha pasado lo mismo con el alcohol. Cada vez empezaba más temprano y era más fácil ir a por él", ha explicado en el podcast 'The Diary Of A CEO'.

"Lo que he descubierto más que nada es que tiene que haber límites. Aunque es cierto que si estás en una reunión de Zoom, probablemente puedes salirte con la tuya incluso si estás un poco achispado cuando se supone que no deberías estarlo".

El momento en que se dio cuenta de que se había 'abandonado' por completo fue cuando vio su propia actuación en la gala de los Bafta del pasado mes de abril, con la que se sintió muy decepcionado debido a su aspecto.

"No estaba como me habría gustado. En el fondo sabes cómo te sientes al respecto. Obviamente, dicen que la cámara añade cinco kilos y conmigo lo hizo", ha bromeado.

"Pero sí, he engordado mucho. Estaba comiendo mal y decía que era solo un período de aumento de peso: '¡Lo hago para una película! Todo está bien'. Esa es la mejor excusa que puedes dar si alguien te pregunta si has engordado. Di que es para un papel, en una película que se estrena en 2022".