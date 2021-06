Brad Pitt realizará película sobre Harvey Weinstein

Ciudad de México.

El caso del productor Harvey Weinstein y los abusos sexuales que cometió serán abordados en la película She Said, que actualmente produce el actor Brad Pitt.

La trama del filme de Universal Pictures se basará en el libro She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, escrito por Jodi Kantor y Megan Twohey, reporteras del New York Times.

Las actrices Carey Mulligan y Zoe Kazan están en negociaciones para interpretar a las reporteras, quienes trabajaron en retratar la red que dotó de impunidad los abusos de Weinstein, quien ahora cumple una condena de 23 años en prisión.

"She Said no vende porciones adicionales y recalentadas de interés inapropiado por asuntos sexuales. La nueva información de las autoras es menos sobre el hombre y más sobre su 'maquinaria de complicidad', de miembros de su junta y abogados, oficiales de recursos humanos y adictos a las relaciones públicas.

"Habla de editores de periódicos sensacionalistas y reporteros de entretenimiento que lo mantuvieron alborotado con impunidad años después de que su comportamiento había desaparecido, convertido en un secreto a voces", escribió Susan Faludi en el New York Times sobre el libro.

Pitt tiene interés particular en el caso, pues su exprometida, Gwyneth Paltrow, fue una de las mujeres que acusó a Weinstein de acoso.

La actriz recordó en una entrevista en The Howard Stern Show que el productor se le insinuó en un hotel cuando ella tenía 22 años y estaba considerada para trabajar en dos películas de él.

Ella decidió contarle a Pitt, su entonces novio, quien lo confrontó para asegurarse que no volviera a ocurrir.

"Brad fue como el equivalente a tirarlo contra la pared enérgicamente. Fue fantástico porque lo que hizo fue aprovechar su fama y poder para protegerme en un momento en el que yo no tenía ninguna de las dos cosas. Él es el mejor", dijo la actriz que interpreta a Pepper Potts en varios filmes de Marvel.

La película está prevista para iniciar su producción este verano con un guion de la ganadora del Óscar, Rebecca Lenkiewicz, y la dirección de Maria Schrader (Unorthodox)