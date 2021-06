Khloé Kardashian y Kris Jenner fueron estafadas por un promotor inmobiliario

Estados Unidos.

La estrella televisiva Khloé Kardashian no ha tenido reparo en desvelar públicamente el intento de estafa del que fueron víctimas tanto ella como su madre, Kris Jenner, con la construcción de sus últimas dos viviendas californianas.

En el último episodio de 'Keeping Up With The Kardashians', la diseñadora y empresaria se sincera con su hermana Kendall Jenner sobre las malas artes del constructor y promotor inmobiliario al que Kris y ella habían encargado las obras de sus flamantes inmuebles.

Una vez terminado el trabajo, este 'profesional' optó por no entregar a sus clientas las correspondientes escrituras de las casas, lo que en la práctica implicaba que estas fueran básicamente de su propiedad.

De hecho, su intención pasaba por vender las mansiones a posibles inversores de la zona.

Una vez consumado el engaño, el cual fue finalmente subsanado por las celebridades a través de la vía policial y judicial, Khloé y Kris iniciaron una investigación exhaustiva sobre el constructor para sacar a la luz posibles precedentes de su terribles casos, encontrándose nada menos que 35 páginas relativas a su historial delictivo.

Evidentemente, madre e hija acabaron denunciando al timador para poder recuperar lo que era suyo y que había sido debidamente pagado.

A posteriori, eso sí, Khloé ha señalado que ella nunca confió en el mencionado promotor, pero que Kris le convenció sobre lo idóneo de trabajar con él de cara a un proceso que terminó siendo muy problemático.