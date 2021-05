Brad Pitt gana la custodia compartida de sus hijos con Angelina Jolie

Estados Unidos.

El exmatrimonio formado por Brad Pitt y Angelina Jolie compartirá la custodia de sus seis hijos en común.

Esa es la decisión que habría tomado finalmente el juez John Ouderkirk, quien ha sido muy criticado por el equipo legal de la actriz al no permitir que ninguno de sus retoños testificara en las vistas orales del proceso, y que habría hecho oficial en una disposición que, sin embargo, puede recurrirse.

De hecho, los abogados de la estrella de Hollywood han dejado entrever, según informa The New York Post, que seguirán esos cauces legales a fin de revertir la medida, ya que opinan que el magistrado no ha sido lo suficientemente objetivo para con los intereses de la intérprete y, sobre todo, sensato a la hora de proteger el bienestar integral de los menores.

En un escrito presentado esta misma semana, estos aludían a los "riesgos" que para los niños supondría ceder parte de su tutela a una persona, en referencia a Brad, con un historial de "violencia doméstica".

Por otro lado, los letrados de Brad Pitt habrían celebrado abiertamente la decisión al considerar que el juez Ouderkirk, tras varios meses de investigación exhaustiva acerca de las circunstancias familiares de la expareja, ha sido razonable y comprensivo en relación con el principal objetivo que se había marcado el actor con tan polémico litigio: el de pasar simplemente más tiempo con sus vástagos y evitar que su exesposa le apartara definitivamente de ellos.

"El arreglo relativo a la tutela de los niños ha cambiado significativamente y todo ello es resultado de un análisis riguroso y extensivo realizado por el juez. Brad solo intentaba pasar más tiempo con sus hijos, y está claro que Angelina ha hecho todo lo posible para evitar eso".

"Este juicio ha durado demasiados meses y nadie puede decir que se haya tomado una decisión a la ligera. En todo este tiempo, han pasado por el estrado numerosos expertos, testigos, terapeutas y muchas otras personas que han estado en contacto directo con los niños, y en todo eso se ha basado la decisión final", ha explicado un informante cercano a Brad Pitt en conversación con el medio.