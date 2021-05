"Adamari y yo estamos temporalmente separados": Toni Costa

Miami, Estados Unidos.

El bailarín Toni Costa rompió el silencio y se pronunció sobre su separación con la presentadora Adamari López.

Costa compartió un comunicado en su cuenta de Instagram en el que explico que él y Adamari están "temporalmente separados".

“¡Hola, familia! Saben que siempre los he hecho parte de mi vida, no solamente he compartido con ustedes mi día a día, sino también los momentos importantes que han marcado mi vida familiar y profesional”, inició el bailarín español su mensaje.

“Por lo tanto, es imprescindible para mí el poder seguir contando con su comprensión y apoyo en esta oportunidad”.

Toni agregó: “Con todo el cariño, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunicado que Adamari y yo estamos temporalmente separados”.

Sobre el futuro de su hija, Alaïa, expresó: “Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad”.

Adamari López fue entrevistada en el programa Hoy día, para que el que ella labora, y no quiso dar más detalles de su ruptura con el artista.

La estrella de TV dijo entre lágrimas que era “un tema difícil de conversar” y que por respeto a su hija no diría nada más.