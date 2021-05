¡Qué ternura! Natti Natasha y Raphy Pina presentan a su hija

Estados Unidos.

La cantante Natti Natasha y su prometido, el productor Raphy Pina, presentaron a su bebita en redes sociales.

La primera en publicar una foto de su pequeña, a quien nombraron Vida Isabelle, fue la cantante dominicana.

"Les Presento el sueño más grande que puede recibir una mujer. Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez. Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20 “ y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño. #Teampinatti #Vidaisabelle", escribió la reguetonera en su cuenta de Instagram junto a una adorable foto de su bebita.

Momentos después, el productor puertorriqueño compartió un tierno video de su hija menor.

"Ella dice, esa canción yo la conozco . Primera cita con el Pediatra y todo perfecto. Estamos felices", dijo Pina.

Momentos antes del nacimiento de su hija, el boricua escribió en sus redes sociales lo siguiente: "Estoy tan feliz, estoy más lleno de vida que nunca. Hoy Dios nos dará una bendición más. Hoy Dios realizará otro milagro de vida. Hoy Dios hará lo propio para que se celebre la llegada de una reina. Te amo Natalia y esta es nuestra última foto con la bebé en tu vientre. Vamos a dormir porque creo que la chica viene como a mediodía".

En la imagen que acompaña el texto besa a su compañera sentimental en la frente.