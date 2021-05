Megadeth corre a su bajista por acusaciones de pedofilia

Estados Unidos.

La banda de heavy metal Megadeth decidió distanciarse y expulsar al bajista David Ellefson después de que este fuera acusado de conducta sexual inapropiada y supuesta pedofilia, según Variety.

“Estamos informando a nuestros fans que David Ellefson ya no tocará con Megadeth y que oficialmente nos separamos de él. No tomamos esta decisión a la ligera. Si bien no conocemos todos los detalles de lo ocurrido, lo que hasta ahora se ha revelado es suficiente para que el trabajar juntos sea imposible para avanzar.

“Esperamos ver a nuestros fans de gira este verano y estamos ansiosos por compartir nuestra nueva música con el mundo”, escribió este lunes el cofundador y guitarrista principal de Megadeth, Dave Mustaine, en la cuenta oficial de Twitter de la banda.

Ellefson fue acusado de seducir a una joven menor de edad a través de mensajes y videos en línea, que circularon en las redes sociales hace unas semanas.

En su cuenta de Instagram, que desde entonces se ha restringido, el bajista negó las acusaciones y escribió que los clips eran “interacciones privadas de adultos que fueron sacadas de contexto y manipuladas para infligir el máximo daño a mi reputación, mi carrera y mi familia”.

También compartió una captura de pantalla de una declaración que supuestamente era de la mujer que aparece en los videos, quien dijo que no era menor de edad en ese momento y que el relato del incidente había sido sacado de contexto.

Hace dos semanas, Megadeth emitió un comunicado sobre la situación, diciendo: “Estamos al tanto de las declaraciones recientes sobre David Ellefson y estamos siguiendo de cerca los acontecimientos”.

“En lo que respecta a la creatividad y los negocios, todos nos conocemos. Sin embargo, hay aspectos evidentes de la vida privada de David que se ha guardado para sí mismo. A medida que se desarrolla esta situación, es importante que todas las voces se escuchen con claridad y respeto. Esperamos que la verdad salga a la luz”, advirtieron los rockeros.

Ellefson y Mustaine cofundaron Megadeth en 1983. El bajista fue miembro de la banda hasta 2002; luego se reincorporó en 2010.